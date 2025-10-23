Pasará 35 años en la cárcel por asesinar a pareja en Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 36 años de prisión, dictada en contra del imputado José Natividad P. M., alias “El Tibis”, por el delito de homicidio calificado que cometió a una pareja en Ciudad Juárez.

El ahora sentenciado, aceptó su responsabilidad penal por la muerte de Yocelin O. O., y de Irving de Jesús C. V., en hechos ocurridos el 25 de diciembre del año 2023, al interior de domicilio ubicado en la calle Rivera de Taití, en la colonia Riveras del Bravo.

De acuerdo a la investigación ministerial, José Natividad P. M., junto con diversa persona, agredió con un bate de béisbol y un arma blancas a las víctimas, provocándoles la perdida de la vida en el lugar.

Durante la audiencia del juicio especial abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, consideró los argumentos y pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, para dictar la sentencia que purgará José Natividad P. M., en el Cereso de la localidad.