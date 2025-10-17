Participan FGE Occidente y CEJUM en el “Gran Lazo Rosa”, evento de concientización contra cáncer de mama

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente y del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, participaron la mañana de este viernes en el evento “Gran Lazo Rosa”, como parte de las acciones por la lucha contra el cáncer de mama.

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado y el presidente municipal, Humberto Pérez Mendoza, coincidieron en señalar la importancia de las campañas de difusión para prevenir en las mujeres este padecimiento.

Personal de las distintas unidades de investigación en la Fiscalía de Distrito, así como del Centro de Justicia para las Mujeres, acudieron al estadio Manuel “Loco” Rentería, en donde se realizó el evento.

De acuerdo con datos estadísticos en el país, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres.

Al evento asistieron también cientos de niños, niñas y adolescentes de escuelas de la localidad, quienes adquieren conciencia sobre este mal que puede causar la muerte a quienes la padecen y que se puede curar cuando se detecta a tiempo.

Los asistentes participaron en la formación de un lazo gigante que simboliza la concientización, el apoyo y solidaridad con las personas que se han visto afectadas con esta enfermedad.