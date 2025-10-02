Participa FGE en Tercer Seminario Interdisciplinario e Interinstitucional en Seguridad

Asistieron CEJUM, AEI y FEM en las mesas temáticas

La Fiscalía General del Estado, a través de sus áreas especializadas, participa en el Tercer Seminario Interdisciplinario e Interinstitucional en Seguridad, que se realiza en el Colegio de la Frontera Norte.

Bajo la temática de “Seguridad Pública y Transformación Social: Desafíos y Soluciones Interdisciplinarias del ser la Frontera”, el evento tendrá duración de dos días, abierto al público en general, estudiantes y personal de seguridad, con el objetivo de crear conciencia y difundir el trabajo que se realiza en las diversas corporaciones.

En la mesa “Prevención de Adicciones y Violencia en el Ámbito Escolar Fronterizo: Retos y Soluciones”, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), expuso ante alumnos de preparatoria, las acciones que tienen consecuencias legales, haciéndoles un llamado a respetarse y evitar conductas delictivas.

Mientras que, en la mesa “Mujeres en la Seguridad Pública: Aporte, Retos y Transformación Institucional”, la Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres “Marisela Escobedo”, Silvana Fernández, abordó el papel que ocupa la mujer en las instituciones y como se unen las responsabilidades laborales con las familiares.

En este mismo encuentro, la Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, Yubia Ayala, puntualizó el trabajo y esfuerzo que diariamente realizan las mujeres para destacar en todos los ámbitos de una manera valiente y visionaria.

También en esta mesa, estuvieron representantes de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado y Municipal, quienes de igual manera externaron el trabajo que realizan desde su trinchera.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado a través de sus áreas especializadas, refrenda su compromiso con las niñas, adolescentes y mujeres del Estado de Chihuahua, para impulsarlas y brindar las herramientas necesarias en materia de procuración de justicia.