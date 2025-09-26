Participa FGE en conversatorio sobre ‘Acceso a la Justicia de las Personas Adolescentes’

Con la finalidad de sensibilizar e impulsar el respeto a los Derechos Humanos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, participó en un encuentro de análisis sobre el tema.

El conversatorio “Acceso a la Justicia de las Personas Adolescentes”, se efectuó la tarde del jueves 25 de septiembre, en las instalaciones del Colegio de Chihuahua.

Fue organizado por instituciones académicas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil que integran la Comisión de Reinserción Social, con el objetivo de apoyar de manera óptima el desarrollo integral de los adolescentes y así, una adecuada reinserción social.

Durante las mesas de trabajo, se abordaron temas en materia familiar, penal, salud y educativa y se brindó una conferencia a cargo de la Magistrada Claudia Lucía Juárez Porras.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para garantizar el estado de derecho y atender las necesidades de los adolescentes.