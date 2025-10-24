Participa FEM en conferencia sobre crianza positiva de niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez

• Permite reducir la violencia familiar en los hogares

Como parte de la colaboración interinstitucional, autoridades de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Norte, participaron como ponentes en una conferencia sobre crianza positiva en Ciudad Juárez.

El foro en donde participó la coordinadora regional de FEM, Yubia Yumiko Ayala Narváez, fue organizado por el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua en conjunto con Unicef México, se tituló “Tu familia es primero, la paz comienza en casa. La crianza afectiva para prevenir la violencia”.

El objetivo de este evento fue la prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes, impulsar un modelo de trabajo con talleres y capacitaciones para el fortalecimiento de las dinámicas familiares y el impulso de espacios y entornos seguros.

La crianza afectiva es conocida como el conjunto de prácticas de cuidado, protección formación y guía que ayudan al desarrollo y crecimiento saludable de las niñas, niños y adolescentes, sin incurrir en castigos corporales y salvaguardando el interés superior de la infancia que permite reducir la violencia familiar y el fortalecimiento de la salud mental.