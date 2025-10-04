Parranda termina mal; balean a uno en colonia Cumbres de Sacramento

Al número de emergencia se reportó sobre un lesionado por proyectil de arma de fuego al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal a un domicilio ubicado en la calle cumbres de jaiba cruce con batalla tres castillos en la Colonia Cumbres de Sacramento pasando el libramiento Oriente; al lugar también arribaron elementos de la guardia nacional y agentes ministeriales quienes indicaron que el hombre de aproximadamente 25 años de edad recibió un disparo en el área del glúteo derecho el cual fue atendido y trasladado por paramédicos y ambulancia de Cruz Roja a un hospital.

En este hecho, la policía informó que al parecer fue una disputa entre compañeros de parranda.

octubre 4, 2025 2:00 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua