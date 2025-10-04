Parranda termina mal; balean a uno en colonia Cumbres de Sacramento

Al número de emergencia se reportó sobre un lesionado por proyectil de arma de fuego al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal a un domicilio ubicado en la calle cumbres de jaiba cruce con batalla tres castillos en la Colonia Cumbres de Sacramento pasando el libramiento Oriente; al lugar también arribaron elementos de la guardia nacional y agentes ministeriales quienes indicaron que el hombre de aproximadamente 25 años de edad recibió un disparo en el área del glúteo derecho el cual fue atendido y trasladado por paramédicos y ambulancia de Cruz Roja a un hospital.

En este hecho, la policía informó que al parecer fue una disputa entre compañeros de parranda.