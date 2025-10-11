Pareja resulta con quemaduras tras flamazo en menudería

Un hombre y una mujer, de 50 y 40 años de edad respectivamente, resultaron con quemaduras de primero y segundo grado luego de un flamazo registrado la tarde de este sábado en la menudería “René”, ubicada sobre la calle Hidroeléctrica de Chicoasén, entre Portal del Cerezo y avenida Los Arcos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ocurrió cuando ambos trabajadores pisaron accidentalmente una manguera conectada a la línea de gas, lo que provocó la fuga y posterior flamazo dentro del establecimiento.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un hospital para una valoración más detallada, ya que presentaban lesiones en brazos y rostro.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron la inspección de las instalaciones de gas para descartar riesgos adicionales, mientras que agentes de la Policía Municipal del distrito Colón tomaron conocimiento del hecho y acordonaron la zona para garantizar la seguridad.

Las autoridades exhortaron a los propietarios de negocios con uso de gas LP a revisar periódicamente sus conexiones y equipos, a fin de prevenir accidentes de este tipo.