Oficial de la FGE auxilió a menor que se convulsionaba en la vía pública

Como parte del compromiso hacia la ciudadanía por parte de las corporaciones de la Fiscalía General del Estado, el oficial Jaime Eduardo Carrillo Aguilar, adscrito a la Policía de Vigilancia y Audiencias Judiciales coadyuvó de manera ejemplar en el rescate de un menor, quien se convulsionaba en vía pública.

En días pasados, Carrillo Aguilar transitaba por las calles 70 y Samaniego de la colonia Cerro de la Cruz, donde se percató que un niño se asfixiaba y convulsionaba, por lo que de inmediato procedió a auxiliarle mediante la técnica Heim Linch, método efectivo para salvar a una persona en esta situación.

“Cuando observé que los padres del menor estaban desesperados porque su hijo no podía respirar, me detuve y comencé con las técnicas de auxilio, para que arrojara el objeto que obstruía la respiración; ayudar no es solo el trabajo diario, sino el compromiso de servir siempre” destacó Carrillo Aguilar.

Una vez que el objeto fue arrojado, se llamó a los Servicios Médicos de Urgencias para que revisaran al niño; sin embargo, los familiares y vecinos que se acercaron, agradecieron y reconocieron el actuar del oficial por su oportuna intervención.

Carrillo Aguilar cuenta con seis años de servicio en la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, donde se ha destacado por su compromiso y profesionalización.