Obtienen vinculación a proceso en contra de integrantes de banda de secuestradores

Ayer 19 de noviembre, Jesús Salvador C. S., Adriana D. C., Deyra Itzel R. D. y Luis Carlos M. C., fueron vinculados a proceso penal por su probable participación en el secuestro de seis personas en situación de movilidad.

En el caso de Jesús Salvador C. S., alias “El Barbas”, a la fecha se encuentra vinculado a proceso en al menos dos secuestros, realizando funciones similares en cada uno de ellos.

La Unidad Modelo Antisecuestro, les imputó ser los encargados de custodiar a las personas privadas de su libertad y comunicarse con familiares, exigiéndoles un pago por concepto de rescate.

Para dicho fin, fotografiaban y videogrababan a las víctimas, siendo golpeadas e intimidadas con armas de fuego, además de amenazarlas con matarlas en caso de no recibir el pago exigido. Incluso, se acreditó que las víctimas fueron testigos de homicidio.

El Tribunal de Control fijó un plazo de investigación complementaria de seis meses a fin de que la Fiscalía reúna los elementos necesarios para sustentar una formal acusación que derive en una sentencia condenatoria.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas señala que, los ahora imputados forman parte de una banda de presuntos secuestradores que tenían como víctimas, en su mayoría, migrantes; banda dentro de la que, además, operaban los menores de iniciales G.V.Q., E.Q.D. y G.Q.D., quienes fueron detenidos por los mismos hechos y procesados por la Unidad Especializada en Adolescentes Infractores.

Como parte de la desarticulación de la banda, la Unidad Antisecuestros detuvo también a Raúl Armando V. M. y Adrián T. U., de 25 y 21 años de edad, respectivamente, detenidos el pasado viernes 15 de noviembre mientras custodiaban a cinco víctimas en una casa de seguridad en la Colonia Paseos del Alba.

Siendo la misma Unidad Antisecuestros quienes lograron la detención de Ángel David R. R., (parte integrante de la misma banda delincuencial) y a quien se le ejecutara una orden de aprehensión el mismo viernes 15 de noviembre por haber participado en el “levantón” de un vendedor de autos en el mes de agosto.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, refrenda su compromiso para combatir los delitos de alto impacto que atentan contra la integridad de las personas, sobre todo de personas vulnerables y quienes se encuentran en tránsito por el país.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).