Obtiene SSPE resultados en operativos de seguridad y movilidad en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó durante el 20 al 26 de octubre una serie de acciones estratégicas de reforzamiento de la cultura vial en la capital del estado, lo que permitió que no se registraran fallecimientos por accidentes viales.

Este logro es resultado de una estrategia integral de prevención, instruida por el Secretario Gilberto Loya Chávez, que incluyó operativos conjuntos, despliegue de tecnología y presencia en zonas identificadas como de riesgo para los conductores.

A través de la Subsecretaría de Movilidad, se implementaron acciones orientadas a salvar vidas, con el uso de radares tipo pistola en tramos de alta incidencia, lo que permitió aplicar 357 infracciones por exceso de velocidad, conforme al artículo 88 del Reglamento de la Ley de Vialidad.

Como resultado, en este lapso se registraron un total de 205 accidentes viales, con 53 personas lesionadas y ningún fallecimiento, así como 115 vehículos remitidos al corralón por diversos motivos, 45 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad y 18 consignadas al Ministerio Público.

Durante el mismo periodo, la SSPE desplegó el Operativo Célula Mixta B.O.I. en coordinación con la Policía Municipal y la SEDENA, tiempo en el que se realizaron 425 inspecciones a vehículos, 402 a personas y 19 motocicletas en 294 colonias, con el objetivo de inhibir delitos, prevenir robos y verificar documentación.

La SSPE exhorta a la ciudadanía a mantener una cultura de prevención, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al conducir, utilizar el cinturón de seguridad y abstenerse de manejar bajo los efectos del alcohol.