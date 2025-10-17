Obtiene Fiscalía sentencia de 100 años para cuatro homicidas en la ciudad de Chihuahua

• Fueron condenados por el homicidio de cuatro víctimas en el interior de un centro nocturno de la colonia Concordia en 2023

• Deberán pagar, además, 5 millones de pesos como reparación del daño

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo al termino del juicio oral 127/24, una sentencia condenatoria de 100 años de prisión para cada uno de los acusados Jorge Alberto B. M., Javier A. A., Brandon Rafael S. R., y José Arnulfo C. C., por el delito de homicidio calificado.

Con base en las pruebas que aportó el agente del Ministerio Público, la Juez que encabezó el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, en la causa penal 3503/23, dictó el fallo condenatorio y la sentencia, que incluye, además, el pago que deberán hacer por la cantidad de 5 millones de pesos, por concepto de reparación del daño.

Los acusados, fueron declarados penalmente responsables por la muerte de cuatro personas causada por disparos de arma de fuego, en hechos registrados el día 6 de octubre de 2023, en la “Cantina Tradicional Vai-Ven”, ubicada en la colonia Concordia, de la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fueron detenidos en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Ministerial.

El trabajo de esta representación social, fue contundente en las pruebas expuestas, para logar dicha resolución en contra de los agresores, con el fin de dar castigo ejemplar a quien agredió y faltó a la integridad física de las víctimas y la sociedad chihuahuense.