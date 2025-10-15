Obtiene Fiscalía sentencia de 10 años de prisión contra homicida en Delicias

• Pagará un millón 410 mil 728 pesos, por concepto de reparación del daño

La Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, Daños y Lesiones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, dictada en contra de Jorge Guadalupe R., por el delito de homicidio simple, además, deberá pagar la cantidad de un millón 410 mil 728 pesos, por concepto de reparación del daño.

El trabajo del agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación judicializada en la causa penal 591/2025, fue determinante para el ahora sentenciado, admitiera su responsabilidad por la muerte de la víctima, de iniciales J.C.B.

Los hechos por los que fue sentenciado, ocurrieron el 7 de agosto de 2025, cuando golpeó en repetidas ocasiones a la víctima hasta causarle la muerte, en el interior de un domicilio de la colonia División del Norte, en la ciudad de Delicias.

Durante las investigaciones ministeriales se obtuvieron declaraciones de testigos presenciales e indicios hallados en el lugar de los hechos, elementos de prueba que se presentaron para solicitar la orden de aprehensión con la que fue detenido Jorge Guadalupe R., el 13 de agosto de 2025 y se procedió en su contra.

Finalmente, ayer martes en una audiencia de procedimiento abreviado, el Juez de la Causa dictó la sentencia condenatoria.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, y se da certeza a las víctimas, de que se les hará justicia.