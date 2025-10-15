Obtiene FEM vinculación contra detenido por violencia familiar en Cuauhtémoc

Contaba con suspensión condicional del proceso por violencia familiar

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Occidente, obtuvo una vinculación a proceso penal en contra de Mauricio Alexis P. B., por el delito de violencia familiar, cometido en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación ministerial, la madrugada del sábado 04 de octubre, el imputado irrumpió en el domicilio de la víctima, a quien agredió física y psicológicamente.

Hechos por los que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición de esta representación social.

El Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal, ordenó iniciarle un proceso penal al considerar que eran determinantes los datos de prueba expuestos y ordenó mantener la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe hacer mención que el imputado de 26 años de edad, contaba con la suspensión condicional del proceso por el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de la misma víctima bajo diversa causa penal.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).