Obtiene FEM vinculación a proceso penal por tentativa de feminicidio en Cuauhtémoc

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, obtuvieron la vinculación a proceso dictada en contra de Carlos Mauricio C. M., por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

El imputado de 26 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con una orden de aprehensión en la Avenida Pacheco y Pedro Meoqui de la ciudad de Chihuahua.

Fue trasladado a la ciudad de Cuauhtémoc, en donde quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal 543/2024, y fue llevado a la audiencia inicial, en donde la representación social formuló imputación en su contra.

La imputación establece que presuntamente, agredió emocional y físicamente a su pareja sentimental, causándole lesiones con una navaja con la intención de privarla de la vida, no lográndolo por causas ajenas a su voluntad, ya que la víctima recibió atención médica inmediata, en hechos registrados la noche del 24 de febrero de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de Cuauhtémoc

Ante los suficientes datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público, el Juez de Control resolvió iniciar un proceso penal en contra del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).