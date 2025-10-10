Obtiene FEM sentencia de 65 años de prisión en contra de feminicida y violador

• Pagará dos millones 200 mil 160 pesos, por concepto de la reparación del daño y gastos funerarios

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 65 años de prisión, dictada en contra de José Gustavo S. H., alias “El Torito”, por los delitos de feminicidio agravado y violación agravada.

Con base en dictámenes periciales, entrevistas y documentos, el Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Homicidio de Mujeres por Razones de Género demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado.

Los delitos que cometió se registraron el 20 de enero del año 2024, cuando ejerció actos de carácter sexual a su víctima de iniciales M.S.N.F., y la privó de la vida estrangulándola.

José Gustavo S. H., fue detenido con un mandato judicial cumplimentado el 23 de enero del año 2024, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Tribunal de Enjuiciamiento, valoró el caudal probatorio que presentó esta representación social para declararlo culpable y sentenciarlo a la pena privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de dos millones 200 mil 160 pesos, por concepto de la reparación del daño y gastos funerarios.