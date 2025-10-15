Obtiene FEM fallo condenatorio contra acusado de feminicidio

• El próximo miércoles 21 de octubre recibirá la sentencia que purgarán en prisión

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado por un Tribunal Oral, en contra de Francisco Javier P. S., quien fue declarado culpable por el delito de feminicidio agravado que cometió a su pareja en el año 2023, en Ciudad Juárez.

Este resultado judicial se obtuvo gracias al material probatorio que presentó la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, para demostrar que el acusado roció el cuerpo de su víctima con un solvente y le prendió fuego, en hechos registrados el 05 de junio del año 2023, en un domicilio del fraccionamiento Parajes del Sol.

La víctima fue traslada a un nosocomio en donde falleció el 01 de julio del año 2023, siendo la causa de muerte choque séptico por quemaduras de segundo grado.

El ahora sentenciado fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal el 25 de julio del año 2024.

Será el próximo 21 de octubre, cuando se efectué la audiencia de individualización de sanciones, donde se le impondrá la pena privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.

Los trabajos de investigación empleando herramientas científicas, permitieron recabar las pruebas necesarias para demostrar ante el Tribunal de enjuiciamiento al responsable, garantizando la justicia para las mujeres chihuahuenses.