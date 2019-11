No tiene FGE denuncia por desaparición de activista en Nvo Casas Grandes

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que no cuentan con una denuncia por la presunta privación de la libertad del activista Fabián García, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

De acuerdo con una denuncia hecha por Julián LeBarón, fue el domingo 24 de noviembre cuando Fabián Gracía fue privado de su libertad por un grupo de sujetos armados, frente su esposa e hijos, en la avenida 5 de Mayo y Tecnológico.

“A partir de que se difundió la nota en redes, se revisó en todos los antecedentes que se tienen en la Fiscalía General del Estado y la Zona Norte nos informa que no tiene ningún dato sobre el particular. La unida Anti Secuestros nos informa también que no tiene ningún dato”.

En este sentido, Peniche Espejel, indicó que las Fiscalía buscará más información para confirmar si esta información es verídica y de ahí determinar la forma en que intervendrán las autoridades.