Neutraliza “Fausto”, canino de Grupo K-9 a hombre que daño patrulla de oficiales

H. Chihuahua, Chih., 3 de octubre de 2025.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del Grupo K-9, lograron la detención de un hombre que se encontraba lanzando piedras contra los vehículos que patrullaban sobre la calle Gabriel Teporaca, entre calles 29 y 27.

En el reporte, los elementos señalan que tras la resistencia y mostrarse violento el probable responsable, se realizó la intervención con el ejemplar canino Fausto, quien logró neutralizarlo sujetándolo por el hombro derecho haciéndole soltar una piedra de gran tamaño que sostenía sobre su mano para posteriormente lograr la detención de Mario Alberto B. P. de 36 años de edad, quien según se informó, ya había agredido con anterioridad a los policías municipales.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.