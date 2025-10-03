Municipales aseguran a motociclista en posesión de aparente droga y un arma de fuego

Mediante un patrullaje preventivo efectuado por policías municipales en las inmediaciones del canal Chuviscar, se llevó a cabo el aseguramiento de un arma de fuego y varias porciones con apariencia de las drogas conocida como cocaína y cristal, cuyo probable responsable es un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta sin luces la noche del jueves.

Durante su recorrido nocturno, los municipales observaron en las avenidas Pacheco y Teófilo Borunda el momento en que el joven conducía una motocicleta de la marca Yamaha sin ninguna luz, expuesto a causar un accidente y procedieron a pedirle que detuviera la marcha para dialogar con él y efectuar una revisión dando continuidad al programa de revisión de ese tipo de vehículos, sobre todo durante la noche, para evitar que sean utilizados en actividades delictivas.

Fue así que al realizar la revisión protocolaria se le localizó a Edgar Ivan A. O. una pistola de calibre .380 fajada en la cintura con un cartucho útil y dentro de la bolsa derecha de su pantalón, dos envoltorios transparentes donde guardaba las sustancias tóxicas, lo cual trajo como consecuencia se detención para ponerlo a disposición del Ministerio Público por probables delitos de portación ilegal de arma de fuego y narcomenudeo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.