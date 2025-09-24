Mujer resulta lesionada tras desbarrancarse en cuatrimoto

Chihuahua.– La tarde de este miércoles, una mujer de entre 45 y 50 años sufrió un accidente al desbarrancarse mientras conducía una cuatrimoto en el antiguo camino a Aldama, a la altura del río Sacramento, cerca de la calle Monte Albán.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer perdió el control del vehículo al internarse aproximadamente dos kilómetros en la sierra Nombre de Dios, lo que provocó que cayera a un barranco de más de diez metros.

El percance dejó a la conductora con diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de rescatistas de la Cruz Roja y del grupo de Rescate Urbano, quienes realizaron maniobras para ascender a la mujer y ponerla a salvo.

Posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.