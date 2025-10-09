Mujer resulta lesionada tras choque sobre la avenida Romanza

La tarde de este jueves se registró un accidente vial en el cruce de la avenida Romanza y la calle Lomas de León, que dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales considerables en ambos vehículos involucrados.

De acuerdo con el reporte, el conductor de un automóvil Chevrolet Cavalier, modelo atrasado, intentó incorporarse a la avenida Romanza desde la calle Lomas de León, cuando le cortó la circulación a una camioneta Kia Soul color gris que transitaba por la vialidad principal.

A consecuencia del impacto, una mujer de aproximadamente 55 años resultó con lesiones leves. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención médica, aunque determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del hecho, recabaron la información correspondiente y elaboraron el croquis para deslindar responsabilidades.