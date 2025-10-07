Mujer resulta lesionada tras choque en la Dale

La tarde de este martes se registró un accidente vial en el cruce de las calles Pablo Meoqui y 16, en la colonia Dale, que dejó como saldo una mujer lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de una camioneta Nissan blanca circulaba por la calle 16 en sentido de sur a norte, cuando un camión de plataforma, también marca Nissan, que transitaba en dirección contraria, intentó dar vuelta a la izquierda para incorporarse a Pablo Meoqui.

La maniobra del camión le habría cortado el paso a la pick up, provocando el fuerte impacto. Una menor que viajaba como acompañante resultó lesionada y fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Agentes de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar el reporte correspondiente, mientras que las unidades involucradas fueron retiradas del lugar para restablecer la circulación.