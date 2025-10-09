Mujer resulta con lesiones leves tras choque en la avenida Romanza

La noche de este jueves se registró un accidente vehicular en el cruce de la avenida Romanza y la calle Lomas de León, el cual dejó una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

Según los primeros reportes, el conductor de un automóvil Chevrolet Cavalier, modelo atrasado, intentó incorporarse a la avenida Romanza sin precaución, cortando la circulación a una camioneta Kia Soul de color gris que transitaba por dicha vialidad. El impacto provocó que ambos vehículos quedaran dañados y que una mujer de aproximadamente 55 años resultara con lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria, determinando que las heridas no ameritaban traslado a un centro médico.

Agentes de la Policía Vial se encargaron de realizar el levantamiento del croquis y de recopilar la información necesaria para establecer las responsabilidades del percance.