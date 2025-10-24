Mujer incendia su vivienda; fue detenida por la Policía Municipal

La noche de este viernes, una mujer de aproximadamente 30 años de edad le prendió fuego al jacal donde vivía, ubicado en la calle 23ª, entre Carlos Fuero y Ochoa, en la colonia San Bernardo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Bomberos acudieron al lugar y trabajaron intensamente para sofocar las llamas del jacal, el cual se encontraba en la parte alta del cerro. Para controlar el siniestro fue necesaria la intervención de dos unidades extintoras y una cisterna para el abastecimiento de agua.

El domicilio quedó completamente consumido por el fuego. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales totales en la vivienda.

octubre 24, 2025 10:32 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua