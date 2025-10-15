Mujer de la tercera edad es atropellada por el tren en la colonia Revolución

La noche de este miércoles, una mujer de aproximadamente 70 años de edad fue atropellada por el tren en el cruce de la calle 27 de Noviembre y las vías del ferrocarril, en el sector que divide las colonias CDP y Revolución.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer sufrió múltiples golpes y una fractura en el pie derecho tras el impacto. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención médica y posteriormente trasladarla a un hospital para su valoración.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el reporte correspondiente, mientras se realizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.