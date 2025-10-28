Mujer de 90 años es atropellada en la Fuentes Mares

La tarde de este martes, una mujer de aproximadamente 90 años de edad resultó lesionada luego de ser atropellada por un taxi en el cruce de las avenidas Fuentes Mares y Arnulfo González, al sur de la ciudad de Chihuahua.

El accidente fue protagonizado por un automóvil Nissan March de color gris, perteneciente al sitio de taxis Moctezuma, cuyo conductor presuntamente no logró evitar el impacto contra la peatona que intentaba cruzar la vía.

Agentes de la Policía Municipal del Distrito Morelos acudieron como primeros respondientes y se encargaron de abanderar la zona para evitar otro percance, mientras paramédicos de URGE brindaron atención a la mujer lesionada.

La afectada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, en tanto las autoridades viales tomaron nota del hecho y aseguraron el vehículo involucrado para deslindar responsabilidades.