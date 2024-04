Mujer atacada a puñaladas en Aldama por su expareja, es hermana del candidato de MC a la sindicatura

La mujer que ayer domingo fue atacada por su expareja, el cual la apuñaló en al menos ocho ocasiones, es hermana del candidato de Movimiento Ciudadano a la sindicatura de Aldama, Juan Pacheco.

Se trata de una mujer de 32 años de edad, misma que fue estuvo a punto de ser asesinada un sujeto que se dice fue su pareja sentimental.

La agresión ocurrió en el lugar conocido como La Chinampa, de donde logró escapar y pedir ayuda.

Integrantes de Movimiento Ciudadano confirmaron la versión de que la mujer es hermana del candidato a Síndico en el municipio de Aldama y exigieron justicia:

“Buenos días Aldama una ves (sic) más alzo mi voz para pedir justicia por los hechos ocurridos el día de ayer y me uno al dolor de la familia de nuestro querido amigo Juan Pacheco, gracias a Dios su hermana se encuentra estable. No podemos dejar que sigan pasando estas cosas de la violencia de género no podemos vivir con tanto miedo solo por ser mujeres Dios con Aracely en todo momento. Quiero agradecer la pronta respuesta de los agentes de seguridad pública de Aldama gracias a ellos nuestra amiga está con vida de igual manera agradezco a mi querido amigo Kike Valles por todo el apoyo inmediato notificando a las autoridades correspondientes del Estado de este hecho tan violento agradezco también a la Gobernadora Maru Campos y al Fiscal Gral. Cesar Jauregui por todas las atenciones brindadas para nuestra compañera y querida Aracely (sic)”.