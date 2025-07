Mujer abandona a su bebé de 9 meses en Cuauhtémoc, pidió ayuda para cuidarlo y se negó a volver

A través del sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal fueron comisionados para atender un reporte relacionado con un posible caso de omisión de cuidados en un domicilio ubicado en calles de la colonia Reforma.

Al arribar al lugar a las 19:58 horas del 02 de julio, los agentes se entrevistaron con un ciudadano de 66 años, quien manifestó que por la mañana del mismo día, una mujer a la cual identifica solo por su primer nombre, de aproximadamente 28 años, le dejó encargado a un menor de 9 meses de edad, bajo el argumento de que debía ir a trabajar y no tenía con quién dejarlo.

Más tarde, al intentar comunicarse con la mujer para saber a qué hora recogería al niño, esta le respondió que no tenía intención de volver por él, expresando que no deseaba hacerse cargo del menor.

Ante esta situación, el adulto decidió reportar los hechos al número de emergencias, manifestando que por su condición y edad no podía seguir atendiéndolo.

En el lugar, se aseguró a un menor de tez morena, complexión regular, quien vestía calcetines grises, pantalón deportivo y sudadera color anaranjado. Asimismo, en una bolsa entregada por la femenina, se encontraron un biberón y tres cambios de ropa del infante.

El menor fue canalizado a la Subprocuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Cabe señalar que durante la intervención se logró establecer contacto telefónico con la mujer, quien reiteró su decisión de no recoger al menor, argumentando que no podía hacerse responsable de su cuidado, y manifestó que prefería que quedara bajo resguardo del DIF.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y actuará conforme a los protocolos establecidos en coordinación con las autoridades competentes.