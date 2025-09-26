Muere sujeto en Cuauhtémoc tras ataque con arma de fuego

A las 17:46 horas del 25 de septiembre, la Policía Municipal atendió un reporte que se recibió en el sistema de emergencias 9-1-1 sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el boulevard Jorge Castillo Cabrera.

Al arribar al lugar, tuvieron a la vista a un hombre que ya era atendido a bordo de una ambulancia de URGE, por paramédicos que le brindaban atención prehospitalaria debido a diversas heridas en el abdomen.

Testigos en el sitio refirieron que minutos antes la víctima, en compañía de su pareja, realizaba labores de trabajo afuera de un local comercial cuando arribó un vehículo de color negro, del cual descendieron tres individuos armados que intentaron privarlo de la libertad. Al oponerse, fue agredido con disparos de arma de fuego, mientras los responsables huyeron del lugar.

El lesionado fue trasladado de inmediato al hospital bajo resguardo y acompañamiento de unidades preventivas, a fin de garantizar el abanderamiento seguro, sin embargo, falleció a su llegada.

En la escena se aseguraron siete casquillos percutidos calibre 7.62×39, quedando bajo resguardo la escena de Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.

