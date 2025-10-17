Muere de infarto fulminante chofer de tractocamión en colonia Punta Oriente

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad, el conductor de un dompe circulaba sobre la avenida Equus, en sentido de norte a sur perdió la vida de un infarto fulminante.

Circulaba sobre la avenida Equus y al llegar al cruce con la calle Punta la joya de la colonia Punta Oriente, comenzó a sentirse mal y alcanzaba a orillarse compañeros del hoy occiso llamaron a una ambulancia llegando paramédicos de URGE, quienes trataron de reanimarlo pero el hombre ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos dijeron que falleció a consecuencia de un paro cardíaco; en el lugar se hicieron cargo agentes ministeriales quienes liberaron el cuerpo personal de una funeraria.

octubre 17, 2025 1:30 pm

