Muere conductor que cayó de puente en el De la Juventud

Este sábado se informó que el conductor de 68 años de edad, que la mañana de ayer cayó con su vehículo de un puente en el periférico De la Juventud- Vía Sicilia, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital privado.

Fiscalía lo identificó como Jaime Samuel G. M., de 68 años. El aparatoso accidente ocurrió de sentido sur-norte, cuando el vehículo se impactó contra la barrera del puente y saltó desde un puente hasta una de las salidas frente a D1.

Horas más tarde del accidente, se difundieron las imágenes en el momento en que es captado el automóvil y el impacto.

Hasta el momento se sabe que perdió la vida luego de que fuera trasladado en calidad de grave por las lesiones que tuvo al caer desde lo alto del puente que conecta la lateral para llegar a Distrito 1.

octubre 25, 2025 11:40 am

