Muere arrollado adulto mayor a bordo de bicicleta en Colonia 2 de junio

La tarde de este miércoles se registró un accidente que dejó a una persona de la tercera edad sin vida.



Se trató de un atropello con persona fallecida que iba a bordo de una bicicleta tipo montaña.

El accidente sobre la Heroico Colegio de sur a norte cruce con Toribio Ortega; un tráiler que circula en el mismo sentido lo embiste.



Lo abordó una unidad de cruz roja y falleció a bordo de ambulancia; en el lugar policía vial tomó reporte del accidente y se hizo cargo del levantamiento del cuerpo; el accidente en la colonia 2 de junio.