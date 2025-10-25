Movilización por fuga de gas en local de comida en San Felipe

La tarde de este sábado, elementos de la Policía Municipal del Distrito Diana y del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta un local de comida denominado “GaraSnacks”, ubicado en la avenida Deza y Ulloa y Lázaro de Baigorri, en la colonia San Felipe, tras el reporte de una presunta fuga de gas.

De acuerdo con trabajadores del establecimiento, momentos antes habían realizado mantenimiento a unas freidoras y, al comenzar a operar nuevamente, detectaron un fuerte olor a gas en el ambiente. Al revisar, se percataron de que una de las mangueras estaba mal instalada, lo que provocó la fuga.

Ante la situación, se realizó el reporte al número de emergencias, lo que generó la movilización de las autoridades y bomberos, quienes inspeccionaron el inmueble para descartar cualquier riesgo y confirmar que la fuga había sido controlada.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.