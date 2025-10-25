Movilización por fuga de gas en local de comida en San Felipe

La tarde de este sábado, elementos de la Policía Municipal del Distrito Diana y del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta un local de comida denominado “GaraSnacks”, ubicado en la avenida Deza y Ulloa y Lázaro de Baigorri, en la colonia San Felipe, tras el reporte de una presunta fuga de gas.

De acuerdo con trabajadores del establecimiento, momentos antes habían realizado mantenimiento a unas freidoras y, al comenzar a operar nuevamente, detectaron un fuerte olor a gas en el ambiente. Al revisar, se percataron de que una de las mangueras estaba mal instalada, lo que provocó la fuga.

Ante la situación, se realizó el reporte al número de emergencias, lo que generó la movilización de las autoridades y bomberos, quienes inspeccionaron el inmueble para descartar cualquier riesgo y confirmar que la fuga había sido controlada.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

octubre 25, 2025 8:02 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua