Motociclista resulta lesionado tras atropellar a un perro en la colonia Villa Juárez

Un motociclista resultó con lesiones de consideración la noche de este jueves, luego de atropellar a un perro sobre la lateral de la avenida Fuentes Mares, a la altura de la calle Defensa Popular, en la colonia Villa Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía una motocicleta Yamaha tipo utilitaria en sentido norte-sur, cuando un perro se atravesó en su camino. El impacto provocó que el animal perdiera la vida de manera instantánea, mientras que el motociclista salió proyectado varios metros.

El hombre sufrió diversas lesiones, entre ellas una posible fractura en un brazo, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron para elaborar el reporte correspondiente y coordinar el retiro de la motocicleta de la zona.

octubre 23, 2025 9:57 pm

