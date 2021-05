Médico en Juárez dejó morir a bebé al no atender labor de parto

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de Rodolfo C. C., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de omisión de auxilio.

Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Independencia II, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en donde reportaron una riña en una clínica ubicada en el cruce de las calles Candelaria Díaz de Bustamante y Profesora Carmen Ibarra, en la citada colonia.

De inmediato agentes preventivos arribaron al lugar del reporte en donde se entrevistaron con el quejoso, el cual denunció que había llegado con su esposa a dicha clínica ya que venía dolor de parto.

Siendo recibida por el doctor Rodolfo C. C., quien la ingresó a una de las habitaciones, para luego informarle al esposo de la mujer que fuera a comparar un medicamento, por lo que al regresar con lo solicitado se percató que su mujer ya se encontraba en labor de parto y al preguntar al personal sobre el estado de su esposa, observó que las enfermeras mostraron una actitud nerviosa y no le dieron respuesta.

Motivo por el cual ingresó hasta dicha habitación en donde encontró a su esposa flexionada de rodillas y los pies del bebé colgando, mientras que la cabeza aún se encontraba dentro de la mujer, por lo que le solicitó al doctor que la ayudara o que llamara a una ambulancia, negándose en todo momento a la petición del masculino.

Siendo en ese momento en que él optó por realizar el llamado a la autoridad ya que se percató que su hijo se encontraba sin vida y que dicho médico no contaba con el material para auxiliar a su esposa, quien después de unos minutos fue trasladada a un hospital.

Mientras que los oficiales se encargaron de realizar la detención de quien fue identificado como Rodolfo C. C. de 58 años, por el delito de omisión de auxilio y/o lo que resulte.

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

