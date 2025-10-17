Más daños a Plataforma Centinela en Álvaro Obregón, 2 postes y 5 cámaras en total

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que además de los daños a la Plataforma Centinela que se registraron en el Corredor Comercial, también se registraron afectaciones en 5 cámaras del Seccional Álvaro Obregón.

El primer reporte de daños ocurrió alrededor de las 3:00 am, cuando sujetos armados a bordo de dos vehículos dispararon en contra de dos postes ubicados entre los kilómetros 22 y 24 del Corredor Comercial.

Posteriormente, durante la mañana de este viernes se informó de 5 cámaras del Seccional Álvaro Obregón con los cables cortados.

La SSPE se encuentra en la búsqueda de las personas responsables, así como de los vehículos que utilizaron.

octubre 17, 2025 11:43 am

