Más daños a Plataforma Centinela en Álvaro Obregón, 2 postes y 5 cámaras en total

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que además de los daños a la Plataforma Centinela que se registraron en el Corredor Comercial, también se registraron afectaciones en 5 cámaras del Seccional Álvaro Obregón.

El primer reporte de daños ocurrió alrededor de las 3:00 am, cuando sujetos armados a bordo de dos vehículos dispararon en contra de dos postes ubicados entre los kilómetros 22 y 24 del Corredor Comercial.

Posteriormente, durante la mañana de este viernes se informó de 5 cámaras del Seccional Álvaro Obregón con los cables cortados.

La SSPE se encuentra en la búsqueda de las personas responsables, así como de los vehículos que utilizaron.