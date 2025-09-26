Mantienen vigilancia en zonas inundables en Cuauhtémoc

La Coordinación de Protección Civil Municipal informó que durante la noche del viernes, en un horario de 20:00 a 21:59 horas, se llevaron a cabo recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad identificados como zonas de riesgo por inundación, derivado de la actual temporada de lluvias.

En el operativo apoyaron elementos de la Policía Municipal, Vialidad y Tránsito, Mando Único, Bomberos de Cuauhtémoc, Servicios Públicos y Desarrollo Social, realizando monitoreo y brindando servicio a la población.

Entre los sectores supervisados se encuentran vialidades y cruces donde históricamente se han presentado acumulaciones de agua, como calzada Cuauhtémoc y el ferrocarril, el periférico con Martín Córdova, Belisario Chávez y Ecuador, así como las avenidas Venezuela, Ingenierías y Tecnológico, además de la calzada de los Táscates.

Bomberos de Cuauhtémoc, atendió diversos llamados, principalmente en la avenida Tecnológico, descartando peligro para la población.

El personal de Protección Civil mantuvo contacto directo con vecinos de las áreas visitadas, a quienes se les reiteró la disposición de esta coordinación para atender cualquier eventualidad, recordando que pueden comunicarse a los números de la dependencia o al 911 en caso de presentarse alguna situación de riesgo.

Con estas acciones, las instalaciones refrendan su compromiso de salvaguardar la integridad de la población y continuar con el monitoreo constante en puntos críticos de la ciudad.

Agradecimiento especial al club de Jeeperos 4X4 que ayudaron a muchos conductores que quedaron varados en distintos puntos de la ciudad.