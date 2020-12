Mantiene AEI operativos de seguridad en carreteras Parral-Jiménez y vía corta a Chihuahua

Dentro del Plan Sistemático Operativo para el periodo decembrino y fin de año, la Agencia Estatal de Investigación adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, mantiene puntos de revisión y recorridos en las carreteras Parral – Jiménez y Parral – Chihuahua para brindar seguridad a los viajeros.

El objetivo de estas acciones es brindar auxilio vial, orientación y seguridad a los turistas, además, detectar y asegurar, armas, drogas, vehículos con reporte de robo y detener a personas que cuenten con órdenes de aprehensión.

En el punto conocido como La Casita, aseguraron una pick up marca Ford, línea Ranger, modelo 2001, de color blanco, con placas de New México, ya que el conductor no contaba con permiso de internación temporal.

Mientras que, en el kilómetro 61+500 de la carretera Jiménez-Parral, aseguraron una pick up Ford, línea Lobo, modelo 2004, color blanco, con placas de circulación del estado de Chihuahua que estaba abandonada.