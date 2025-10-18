Logra Policía Municipal captura de hombre acusado de violación en la colonia Vida Digna

-El detenido cuenta con orden de aprehensión y puesto a disposición para el debido proceso.

Elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Género, de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, lograron la detención de un hombre identificado como Osbaldo L.M., de 28 años de edad, acusado del delito de violación. La captura se dio sobre la Avenida Hidroeléctrica Chicoasén, cruce con la calle Coliflor de la colonia Vida Digna.

Gracias a las diligencias de investigación en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad, Seguridad Sexual contra Mujeres y Niñas de la Fiscalía Especializada de la Mujer, se logró girar una orden de aprehensión en su contra, por lo que queda a disposición de la autoridad correspondiente.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, reitera su compromiso de mantener acciones firmes y coordinadas con la Fiscalía para combatir de manera frontal la delincuencia, fortalecer la investigación policial y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.