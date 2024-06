Logra FGE vinculación a proceso de cuatro implicados en secuestro agravado

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres y dos mujeres, por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de 13 personas en situación de movilidad, dos de ellos menores de edad.

Luego de que, en la continuación de la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, presentara diversos argumentos jurídicos y datos de prueba de la probable participación de Jesús Tomás C. S., de 24 años de edad; Oswaldo P. M., de 19 años; Lilia Estefani C. P., de 22 años y Diana Michell S. V., de 20 años de edad, en el delito mencionado, estos fueron vinculados a proceso.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, los hechos por los que se les acusa, ocurrieron en un domicilio de la colonia Barrio Nuevo, en donde los imputados, utilizaban la violencia física, moral y sexual, para exigirles a sus familiares la cantidad de 29 mil dólares a cambio de su libertad, por lo que seres queridos llegaron a depositar hasta 350 mil pesos.

Los imputados fueron detenidos el pasado martes 11 de junio, luego del despliegue de un operativo especial por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, en el que además se les aseguró lo siguiente:

-​Arma de fuego, calibre 9 milímetros, con 06 cartuchos útiles

-​Arma de fuego, calibre .45, con 03 cartuchos útiles

-​Envoltorios con hierba verde y olorosa, con características propias de la mariguana

El órgano jurisdiccional impuso la prisión preventiva, resolvió la situación jurídica de los inculpados y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).