Logra FEM sentencia de 30 años de prisión contra acusado por delitos sexuales en Creel

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria por 30 años de prisión, dictada en contra de Julián L. N., tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación agravada.

En un juicio oral, el agente del Ministerio Público de la FEM, demostró con pruebas periciales, partes informativos, entrevistas y testimoniales, la responsabilidad penal del ahora sentenciado, en el delito cometido a una adolescente, en mayo del año 2019 y mayo del año 2020, en la comunidad de San José de Guacayvo, municipio de Bocoyna.

Hechos por los que Julián L. N., de 71 años de edad, fue detenido en noviembre del 2023 con una orden de aprehensión.

El Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Benito Juárez, dictó el fallo de condenatorio y sentencia de 30 años en prisión que purgará Julián L. N., quien además fue condenado a pagar la reparación integral del daño.

octubre 14, 2025 3:41 pm

