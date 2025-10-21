Localizan sin vida a mujer dentro de su domicilio en la colonia 11 de Febrero

La noche de este martes, una mujer fue localizada sin vida al interior de su vivienda ubicada en las calles Isla Coronado y 27, en la colonia 11 de Febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su esposo quien realizó el hallazgo al ingresar al domicilio, encontrando a la mujer tirada en el suelo y sin signos vitales, además de presentar rastros hemáticos en la boca.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar las causas de muerte.

La víctima fue identificada de manera preliminar como una mujer de 63 años de edad. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

octubre 22, 2025 12:43 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua