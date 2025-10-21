Localizan sin vida a mujer dentro de su domicilio en la colonia 11 de Febrero

La noche de este martes, una mujer fue localizada sin vida al interior de su vivienda ubicada en las calles Isla Coronado y 27, en la colonia 11 de Febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su esposo quien realizó el hallazgo al ingresar al domicilio, encontrando a la mujer tirada en el suelo y sin signos vitales, además de presentar rastros hemáticos en la boca.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar las causas de muerte.

La víctima fue identificada de manera preliminar como una mujer de 63 años de edad. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.