Localizan sana y salva a mujer reportada como ausente

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, localizó sana y salva a la mujer de iniciales G. E. D., de 39 de edad, que contaba con reporte de desaparición y/o ausencia, en Ciudad Juárez.

Ella se ausentó el día 30 de septiembre de 2025 y el reporte fue interpuesto el 02 de octubre de 2025, iniciándose la integración de la carpeta de investigación y la activación de los mecanismos de búsqueda y localización.

El trabajo de investigación ininterrumpido realizado por la Unidad Especializada para la búsqueda y localización de personas Ausentes, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación, permitió localizarla este día.

Fue presentada ante el Ministerio Público para ser escuchada en declaración como parte de las investigaciones para descartar algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.