Localizan sana y salva a mujer reportada ausente ayer viernes

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, localizó a Mariana A. R., quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia, interpuesto ayer viernes 17 de octubre, en Ciudad Juárez.

Por medio de la implementación de los protocolos de búsqueda a cargo de la Unidad de Investigación de Personas Ausente y el trabajo realizado por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, se logró localizar sana y salva a la mujer de 23 años de edad.

En su declaración ante el Ministerio Público, expresó que se ausentó por su propia voluntad y que no fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.

octubre 18, 2025 6:56 pm

