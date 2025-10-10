Localizan sana y salva a adolescente reportada como ausente

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, localizó sana y salva a la adolescente de iniciales E. N. F., quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia interpuesto el pasado lunes 06 de octubre, en Ciudad Juárez.

Gracias al trabajo de investigación a cargo del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, se logró encontrar a la adolescente de 16 años de edad.

El reporte de ausencia fue presentado el mismo día de su desaparición ante la Fiscalía de la Mujer, iniciando con ello la integración de la carpeta de investigación y la activación de todos los mecanismos de búsqueda y localización.

La ausente fue presentada ante el Agente del Ministerio Público para ser escuchada en declaración, como parte de las investigaciones para descartar si fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.