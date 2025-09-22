Localizan Fiscalía a masculino horas después de que se ausentó en la colonia Campesina

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sano y salvo a Kevin Antonio L.V., de 30 años de edad, quien fue reportado ausente este lunes 22 de septiembre, en la ciudad de Chihuahua.

Su familia perdió comunicación con él y dejaron de verlo cuando salió de su domicilio en la colonia Campesina, por lo que acudieron a solicitar apoyo de la representación social para encontrarlo y gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda y localización, fue localizado horas después.

En su declaración ante el Ministerio Publico aseguró que no fue víctima de algún delito, y que su ausencia fue por voluntad propia.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.