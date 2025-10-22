Localizan en buen estado de salud a menor reportado desaparecido

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente localizó en buenas condiciones físicas y mentales a un menor de edad, quien había sido reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado 20 de octubre del 2025.

Al ser localizado, el menor, de 16 años de edad identificado con las iniciales P.N.C.B., manifestó ante el Ministerio Público y agentes de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y /o Ausentes, que salió de su domicilio en forma voluntaria.

Luego de que personal médico determinó que se encuentra bien y que no fue víctima de algún delito, se determinó reintegrarlo a su entorno familiar.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.