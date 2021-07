Localizan cuerpo de mujer en estado de descomposición sobre río Sacramento

Luego de un operativo de búsqueda que inició desde las 6:00 horas, conformado por policías y elementos de rescate K-9 y policía Montada, sobre el río Sacramento, colindando con la carretera Aldama y Lombardo Toledano fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer.

El reporte preliminar indica que estaba en estado de descomposición. No obstante no se ha logrado identificar debido a los cambios que tiene el cadáver, por lo que aún no define la Fiscalía si se trata de la adolescente que desapareció desde el domingo pasado tras ser arrastrada por la corriente del Chuvíscar.

El lugar fue acordonado por el Ministerio Público y Municipales quienes tomaron nota del hallazgo. Y es que fue gracias al apoyo canino quienes se dirigieron al lugar donde estaba la persona sin vida.

El cuerpo fue trasladado al C4 para realizarle la necropsia de ley.