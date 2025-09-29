Localizan camioneta vinculada con agresión en funeraria

Autoridades aseguraron una camioneta Volkswagen Amarok blanca, modelo reciente, que habría sido utilizada por Guillermo “El Chino” Ramírez en la agresión registrada la tarde de este lunes frente a la capilla de velación de Inhumaciones Loya.

De acuerdo con las primeras indagatorias, fue en la entrada principal del inmueble donde se originó el ataque, luego de que el señalado presuntamente disparara contra un ganadero. En el lugar intervinieron dos abogados que intentaron detener la agresión.

Durante el incidente, el abogado Héctor Villazana resultó herido de bala en el abdomen, mientras que Enrique Muñoz, de 48 años, recibió un disparo en la pierna. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

La camioneta vinculada al agresor fue localizada cerca del sitio de los hechos y quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.