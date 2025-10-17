Localizan a sano y salvo a menor de edad reportado desaparecido

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, concluyó la carpeta de investigación iniciada por el reporte de desaparición del menor de edad de iniciales E. E. C. L. de 17 años de edad, tras localizarlo sano y salvo en el municipio de Cuauhtémoc.

Familiares del adolescente solicitaron la intervención de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, ya que se ausentó desde el pasado martes 14 de octubre, iniciándose de inmediato los protocolos de búsqueda y la difusión de la pesquisa.

En las investigaciones ministeriales se estableció que el menor de edad se salió de su domicilio por su propia voluntad y que no fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.